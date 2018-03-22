看不見不代表不存在！議員表態支持設置「性專區」

王浩宇臉書上表示，他始終相信，性專區的設置是正確方向，一個讓社會更健康更安全的方向。（圖擷取自王浩宇臉書）

2018-03-22 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕設置性專區議題始終爭議無解，基隆市長林右昌日前表態，基隆堅決反對設立，然而桃園市議員王浩宇卻嚴正表態，「我是王浩宇，我支持設置性專區」。

王浩宇在臉書上表示，他始終相信，性專區的設置是正確方向，一個讓社會更健康更安全的方向，事實上，早在7年前台灣就立法通過可設置性專區，但各縣市礙於各種原因均無設置，讓我們治安跟健康長期暴露在風險中。

「看不見的東西，不代表不存在！」王浩宇強調，在台灣各地，都有大家熟知的紅燈區，這些紅燈區從古至今都存在，若設置性專區，除了讓地下化的交易檯面化、避免黑道勢力介入，更可以避免對社會產生健康風險。

王浩宇也拿出數據表示，有研究指出台北市私娼的性病罹患率，是公娼的42倍，美國研究則發現，性交易合法化能使性犯罪率降低10萬分之8.6，丹麥研究則發現，性交易合法化後，大幅減少了性犯罪的風險，社會反而變得更安全。

王浩宇表示，台灣的性交易產業，長期被特定的黑暗勢力掌握，甚至曾有警方收賄被查獲，而私娼不但沒有健康保障，也常常被剝削欺負，在設置性專區後，將這些交易納入政府管理，不但可以增加稅收，也能讓社會更健康更安全，「有機會，我會朝這個方向努力」。