南港換地改撥用挨批藐視議會 柯酸回「哪敢！」

立院、南瓶換地變各自無償撥用，台北市長柯文哲挨批藐視議會，對此柯受訪，酸回「不會啦，我們每天都被人家藐視，哪敢藐視別人」。（記者張嘉明攝）

2018-03-22 11:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕立院、南瓶換地變各自無償撥用，台北市長柯文哲挨批藐視議會。對此，柯文哲上午出席活動後受訪，酸回「不會啦，我們每天都被人家藐視，哪敢藐視別人」，並重申，市府是按照SOP走，換地不行就改撥用。

台北市議會去年才否決市長柯文哲殷殷期盼的南港、立院換地案，沒想到市府另走巧門，跟中央改談兩邊各自「無償撥用」土地，由於免經議會審查，國民黨市議員昨批市長柯文哲，藐視、偷襲議會，府會關係再降冰點，還揚言4月9日開議走著瞧！

市長柯文哲昨受訪時兩度表示，「完全就是按照議會的意見在做」，市府依法行政，不可能犯法，就是因為尊重議會，去年才會要求換地，議會反對才退而求其次。

今天上午柯文哲出席信中非營利幼兒園揭牌記者會後受訪，再談南港換地案。柯文哲表示，本來希望換地，產權比較清楚，但去年議會沒有通過，所以就按照SOP，換地不行下一步就無償撥用，行政院核准即可。

現場媒體質疑，北市財政局去年在議會簡報，指換地是尊重議會，撥用則容易被解讀為黑箱，現在是自打嘴巴？柯對此重申，這是退而求其次，因為事先就講了，如果換地不行，就變成撥用。

由於一旦完成撥用程序，立法院就不用再繳交每年5200萬元租金給市府，換言之市府每年將減少5000萬收入，柯文哲表示，政府跟唯利是圖的企業不同，且南港瓶蓋工廠也不能爛在那，到時候文資份子又要來抗議。

他指出，東區門戶計畫正在進行，南港瓶蓋工廠是在南港車站旁邊，「所以事實上收入我看不會比較少。」

對於議員批評柯市府未經議會同意，擅自把換地變各自無償撥用，根本是藐視議會，揚言開議等著瞧，柯則回說「不會啦，我們每天都被人家藐視，哪敢藐視別人」，但議會罵是一定要罵。媒體追問柯是否暗指議會為罵而罵，他閃避反問媒體「你哪一家的，怎麼都問這麼尖銳的問題」，沒有回應。