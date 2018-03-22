台灣旅行法生效 賴揆：有助深化台美兩國交流

2018-03-22 11:16

〔記者李欣芳／台北報導〕美國總統川普簽署「台灣旅行法」，並已於本16日正式生效，行政院長賴清德今天感謝美國民間、政府部門與國會長期以來對台灣在各領域的堅定支持，他說，「台灣旅行法」將有助進一步深化台美兩國的交流。

賴清德今天上午主持行政院院會時，做以上表示。'

賴揆表示，美國是台灣在國際上重要且堅實的盟友，近年來在雙方共同努力下，持續增進，更加堅實穩固。台灣身為國際社會的一份子，也會善盡責任，持續與美方發展兩國各領域及各層級的合作夥伴關係，共同為促進區域的和平穩定貢獻力量。