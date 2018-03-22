談軍改 蔡得勝怨：只剩一半 打擊國軍士氣

前國安局長蔡得勝。（資料照）

2018-03-22 11:26

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨政府推動軍人年金改革，前國安局長蔡得勝上午出席國民黨智庫舉辦的「中共兩會後對外和對台政策之影響記者會」時表示，如果年改通過後，「我差不多剩下一半多一點」，「能過生活，但是不能生病」，如果沒有當年國家的允諾，也許他從商，今天會賺更得多，因此現在狀況讓他很擔憂。

蔡得勝指出，中國解放軍經過多次裁軍後，退伍人員已達五千七百多萬人，由於中國所得提高，這些退伍人員的相對剝奪感變大，影響社會穩定，因此中國才成立退伍軍人事務部，「相對台灣而言，更為凸出，對我國軍士氣打擊不言可喻。」

在媒體追問為何提及對岸照顧退伍軍人，蔡得勝解釋，「我沒那麼聰明影射，只是把兩方對照」，各國都在照顧退伍軍人，他本人也是軍人出身，「我如果年金過後，我差不多剩下一半多一點，能過生活，但是不能生病，尤其我太太沒工作」，如果當年沒有國家的允諾，也許他會從商，今天能賺更多，「但是今天變成這樣子結果」。

蔡得勝還說，「我從來沒有這麼憂，從未對自己的未來這麼擔心，但我現在是很擔心」﹔他並對媒體記者說，「你們都很年輕，有一些人連照顧自己都來不及了，有辦法照顧你的父母嗎？我不能指望兒子來照顧我」，不過他也強調，自己沒有怨懟，「憑良心講，改革是必要的」，但他只是講一個事實，「在今天台灣社會我每天紅帖、白帖，我如果沒當過國安局長，需要應付這麼多紅、白帖？這是現實的問題。」

蔡得勝還說，「反正每個時代有每個時代，就認命吧﹗」「我只是談大陸對退休軍官照顧，他們現在有很多招待所、特殊禮遇，其實我們國家最可憐，像我一個國家安全局長下來，我每天要搭公車，去擠捷運，如果到醫院還要排隊，我相信如果我在大陸有這個地位大概就不必要了﹗」