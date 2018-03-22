賴揆指台灣找不到「九二共識」的鑰匙 統派學者：他醉了

2018-03-22 11:01

〔記者施曉光／台北報導〕行政院長賴清德昨天在立法院答詢時指出，如果中國把大門關起來，而且唯一的鑰匙只有「九二共識」，在台灣找不到這把鑰匙；台大國企系副教授盧信昌出席國民黨智庫舉辦的「中共兩會後對外和對台政策之影響記者會」時表示，「酒醉的人經常找不到鑰匙，而且找不到鑰匙孔」，「因此說找不到鑰匙的人，是他醉了。」

行政院最近把中國國務院公布的「惠台三十一項措施」正名為「對台措施」，盧信昌認為，三十一項措施是「對台讓利，惠台利中」，台灣在消費市場的文化連結與熟悉，可以帶出台灣加值的市場性，這在中國最近推出的對台三十一項措施中被充滿體現。

他還說，很高興行政院召開記者會回應三十一項措施，但延了一週才開，而且行政院長、副院長的談話不一樣，如果兜起來就一樣，也就是「對台讓利，惠台利中」，但副院長只說利中，院長只講對台，「讓利沒有人敢講，惠台不許講」。

他並舉例指出，目前中國大陸清宮劇的多數編劇，都是台灣畢業的高材生，過去在台灣做小編劇，操練五年後到中國大陸後就「豁然開朗」，在中國大陸參與「東方好來塢」的建置，畢竟華人世界是十幾億人口的市場，中國大陸有「奶水與資源」，足以讓台灣年輕人在台灣打完基礎工，然後再到對岸打大格局，十五年後就可能會有「珍珠」出現，可以進入歐美世界。

盧信昌表示，現在台灣的年輕人反共、仇中，但當全世界都在握手言和的過程中，台灣年輕人偏偏回到「三年準備、五年掃蕩、十年成功」的時空錯亂，甚至有人還相信台灣應該是「軸心國聯盟」，如果從國際角度來看，「我們每次都跟錯拍子」，我們好想跟全世界跳社交舞，想走入國際、重返聯合國，但最麻煩的是我們每次都跟世界主流跟錯拍。