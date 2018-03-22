衛生紙之亂通路只罰大潤發？公平會：網購業者一併查

公平會表示，衛生紙之亂除了通路，會連網購業者一併查。圖為賣場補貨示意圖。（資料照）

2018-03-22 10:40

〔記者廖千瑩／台北報導〕立法院經濟委員會今天邀請公平會主委黃美瑛到立院報告「調查衛生紙漲價及調查權限之改善」專案報告，黃美瑛表示，繼3月14日因大潤發散發不實訊息開罰350萬元罰鍰後，目前仍針對衛生紙製造商是否聯合漲價續行調查，至於說衛生紙已漲價的網購業者也會一併查，一旦確定有違法情事就會開罰。

黃美瑛也說，查察衛生紙聯合漲價的武器就是公平法增訂搜索扣押權，若第一時間就能查扣業者內部文件就容易取得事證，目前修法還在努力中。

黃美瑛今天到立院進行「調查衛生紙漲價及調查權限之改善」專案報告，並備質詢。黃美瑛說，此案源頭是上游衛生紙製造商想漲價，但漲價時點還沒決定，大潤發就因為自己促銷檔期發布衛生紙將大漲三成的不實訊息，「已有欺騙、欺罔的行為」，公平會將對業者是否聯漲續行調查。

今天多名立委包括莊瑞雄、孔文吉、高潞．以用紛紛質疑，公平會罰大潤發罰得太輕，才罰350萬，莊瑞雄強調，大潤發發布衛生紙將漲價三成訊息，已經擾亂民生，目的就是要賺錢，且大潤發前科累累，先前也利用優勢地位向供貨廠商收取附加費用，要公平會應該展現獨立機關的魄力。孔文吉則說，除了大潤發也應查上游製造商的紙漿進貨成本，為何統統都在這時漲？

黃美瑛也說，大潤發為了促銷檔期發布不實訊息，先前約談也表達「不知道會這麼嚴重」，但責任無法避免，而開罰大潤發，其罰鍰是根據施行細則計算，且經查大潤發自2月23日發布訊息後10幾天不法利得100萬，因此公平會罰350萬已經有加成計算。

公平會此波調查，也會一併查網購業者，製造業競爭處長張恩生說，經了解，衛生紙優先供貨給大賣場，因此網購才會常缺貨，至於衛生紙漲價與否，網購也還在跟製造商協商。