專案教師浮濫 教育部研擬法制化

2018-03-22 10:39

〔記者曾韋禎／台北報導〕待遇比兼任教師還不如的專案教師愈來愈浮濫，甚至成為部分私校的主要人力。私校工會批評這是大專師資派遣化，教育部高教司表示會追查濫用的現象，也思考將專案教師法制化。

全國私校教師工會今在立法院召開記者會，揭露專案教師浮濫的現況。理事長尤榮輝指出，專案教師是編制外的約聘教師，原本只是補充專案研究人力的不足，卻在少子化、省成本的考量下，慢慢取代專任師資。

他指出，兼任教師還受到「教育人員任用條例」的規範，但專案教師沒有任何法源規範，其任用無須經過任何審查，學歷、專長不符者都能任教；除了教學輔導，還可參與行政工作、擔任行政主管、參加教評會。但是對於專案教師的保障，什麼都沒有，只有一紙聘約，隨時都可能被開除。

他表示，有的學校為了誘騙年輕博士接受專案教師聘約，承諾幾年後可轉專任教師，但一當就是10年。

他透露，和春技術學院有70%的教師是專案教師，中信金融管理學院佔50%、崇右影藝科大佔40.4%、大漢技術學院佔35.4%、玄奘大學佔32.6%。這是私設後門，破壞大專教師的任用制度。

他要求教育部應將專案教師法制化、明定其權利與義務，以保障其工作條件。

列席的教育部高教司官員解釋，因為專案教師的雇主就是學校，這不是「派遣化」。他指出，因為專案人員是補充性的人力，所以能計入師生比。至於專案教師可以參與行政工作、教評會。他表示，不能去區分教師的等級而予以限制。

但為維護高教品質。教育部高教司官員表示，會追查是否濫用，若有違法，可依「私校法」扣減獎補助或其招生名額。教育部也在思考將專案教師法制化。