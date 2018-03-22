繆德生公祭 郝柏村：反制台獨行動的榜樣

退役上校繆德生公祭。

2018-03-22 10:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前行政院長郝柏村今出席退役陸軍上校繆德生的公祭，他表示，保衛台灣與捍衛中華民國是不可分裂的，唯有反制台獨，才能保衛2300萬人民的和平幸福與自由，盼大家能了解此，才不辜負繆犧牲生命。

繆德生於反年金改革抗爭中，因攀爬立法院大樓外牆不慎摔落地面，傷重不治身亡。家屬今舉辦公祭，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、國民黨前黨主席洪秀柱、國防部長嚴德發、新黨主席郁慕明及郝柏村等人，皆出席致哀。

陸軍官校校友總會為繆德生特別製作褒揚狀，並由13位上將聯名簽署，再由郝柏村轉頒予家屬。郝柏村致詞表示，繆的犧牲和戰場上的犧牲，其價值是有過之而不及，而中華民國，與台灣2300萬人民是生命共同體。

郝柏村接著說，保衛台灣2300萬人民的和平、自由與幸福，與捍衛中華民國是不可分裂的，唯有反制台獨，才能確保此，而繆德生充分發揚黃埔精神，為中華民國做了榜樣，也是為台灣2300萬人民的幸福而犧牲。

郝柏村強調，在此不但要紀念、尊敬繆德生，更重要的是追隨繆的行動，對於台獨，唯有反制台獨才能保衛台灣2300萬人的和平、幸福、自由，而繆的犧牲就是反制行動的榜樣，希望大家都能了解，才不會辜負繆犧牲生命。