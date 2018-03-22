挺警察、質詢內政部長 立委：願不願「自己去執勤看看」

2018-03-22 10:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕反年改團體今天赴立法院追思日前因參加反年改抗議不慎失足墜樓的藍天行動聯盟秘書長繆德生，大批警力在立法院周圍戒備。親民黨立委陳怡潔在質詢時秀出「為警察加油」社團內容，問內政部長葉俊榮，願不願意去執勤看看？對此，葉俊榮表示，他日前已經走訪五十個派出所，對警察權益他會全力去維護，基層的聲音，他都聽到了。

陳怡潔19日質詢時指出，去年設立重要勤務獎勵金之後，光是去年9月4日核定後到12月，短短不到4個月，就發放了7335萬6800元，領取的人次高達16萬3683人次，等於警察每次出勤維安平均只領到445元，變相成為「血汗保全」。今天於內政委員會再度質詢內政部長葉俊榮，並且要求葉俊榮收回之前曾說「警察執勤工作士氣其實非常高的。」這句話，

陳怡潔建議，葉俊榮應該要加入「為警察加油」這個社團，裡面很多基層警察、警察眷屬真實心聲。對於葉俊榮說自己去五十個基層派出所聽取基層員警心聲。陳怡潔也嗆，今天立法院佈滿這麼多警力，「留言裡面也說，部長你自己去執勤看看，你願意嗎？」

葉俊榮回應，他重視所有警察同仁留言，他在基層接觸到的員警，確實也有很多困難和抱怨，很多人提到勤務很多，時常連地方員警都要北調支援，員警認為若有更好統籌、運作，狀況會更好，他們在這樣的狀況下，還是很認真面對勤務，這些他都聽到了，他身為部長，要鼓舞警察同仁、解決他們問題。

陳怡潔不滿表示，請葉俊榮整體了解基層員警感受，而不只是到派出所作秀，「再多幹話，只會讓大家翻白眼。」