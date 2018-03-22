中國打壓下外交不輕鬆 吳釗燮：承認九二共識和一中也一樣

立法院外交委員會22日邀請外交部長吳釗燮列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）

2018-03-22 10:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國不斷打壓台灣，外交處境險峻，外交部長吳釗燮今天對此表示，相信大家都知道，「即使承認九二共識、一中原則」，外交情勢也沒有輕鬆過。

吳釗燮今天列席立法院外交國防委員會報告並備詢。民進黨立委羅致政質詢時提出，近期包括客委會赴模里西斯遭中國阻撓、瑞典稅務局更改我國名與梵諦岡中國對話進展等等外交情勢，都牽動我國外交情勢，詢問吳釗燮如何看待這些變動？

吳釗燮則回應表示，中國打壓一直存在，相信大家都知道，「即使承認九二共識、一中原則」，外交情勢也沒有輕鬆過。吳釗燮並說，在這麼費力的情形之下，外交部和所有國人做好準備面對這些，也肯定外交部同仁非常賣力推動外交工作。

吳釗燮提到例如政府與民間正在推動的世衛大會（WHA）參與案，「這些做法值得我們表彰」，表現出即使進不去會場，也在場外安排很多雙邊會談，讓其他國家感受到我們投入這個議題心力。羅致政詢問今年受邀機率高不高？吳釗燮坦言，不容樂觀。

至於我國的二十個邦交國是否穩固？吳釗燮則說，雖然有些國家要花一些時間努力，不過「大致維持相當穩定」，短期之內不至於斷交。

外界矚目的總統出訪一事，吳釗燮則說元首外交是重要一環，外交部每年都做好出訪規劃，惟宜由總統府宣布。

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