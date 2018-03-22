漁船遭驅趕案 謝長廷：日方提釣魚照證明我方在作業

2018-03-22 09:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐日代表謝長廷今天列席立法院外交委員會，說明台灣漁船違規遭日本水砲驅趕一案。謝長廷說，我方抗議後，日本出示照片證明我方在該海域作業，「有兩個人、兩條魚」，我方「總不能說是魚自己跑上來」，便沒有繼續抗議。謝長廷也說，爭議海域中雙方各有主張，互相抗議，互不接受，但都希望趕快在協議架構內解決問題。

「東半球28號」本月初連續兩天在台日重疊海域遭日本水產廳取締，並發射水砲驅趕；謝長廷今天列席立院會議報告此案。外交部認為，日方公務船緊追作法「過當」，當時向日方嚴正抗議。謝長廷說，我方抗議後，日本出示照片證明我方在該海域作業，「有兩個人、兩條魚」，我方「總不能說是魚自己跑上來」，基於相信日方做事嚴謹，便沒有繼續抗議。

日本不接受我方抗議，對於我方漁船進入日本主張的「專屬經濟海域」內「違法作業」，也對我抗議，我方也嚴正表示不接受日方抗議。謝長廷說，「爭議海域就是這樣」，雙方各有主張，互相抗議，互不接受，但都希望趕快在協議架構內解決問題，商談順利，有共識的領域就會越來越大，漁民保障就更多，呼籲「冷靜溝通」，相信有機會解決。

另，謝長廷會前接受媒體訪問時，談完台日重疊海域問題後，媒體提問新北市選情提到「老戰友游錫堃」，謝長廷馬上回以「喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔！」，沒有直接回應問題。

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