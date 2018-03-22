曾為了他被騙10萬 楊麗環：陳學聖應續留立院好好當立委

國民黨三名登記參加桃園市長初選的參選人魯明哲（右）、陳學聖（左）、楊麗環（中）同台振臂籲請鄉親支持國民黨勝選。（資料照）

2018-03-22 09:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨桃園市長初選，將在本週末進行全民調，有意角逐的國民黨立委陳學聖、前立委楊麗環今早同台上廣播節目，陳學聖爆料他和楊麗環感情不錯，楊麗環曾接到詐騙電話被騙，匯給假的陳學聖10萬元，楊麗環則說，她最適合打這場選戰，希望陳學聖繼續在立院好好當立委。

國民黨試圖在桃園市挑戰現任市長鄭文燦，目前有陳學聖、楊麗環、中壢市長魯明哲有意角逐黨內提名，陳學聖、楊麗環今早同台接受廣播節目專訪，陳學聖表示，他和楊麗環不可能廝殺，因為楊麗環曾接過詐騙電話，對方冒充陳學聖，騙了楊麗環10萬元；楊麗環也不否認曾被騙，認為3位參選人都各具勝場。

本次桃園市長選舉，陳學聖被視為是新北市長朱立倫人馬、楊麗環被視為是前黨主席洪秀柱人馬，兩人則異口同聲否認；陳學聖說，他是代表桃園鄉親，但他不否認和朱立倫有多層關係，楊麗環則認為，以陳學聖背景，難脫和朱的關係，而她才是代表桃園鄉親，「我是自己的力量」。

對於市議員提名，台北市、桃園市黨部均提名不過半引發爭議，陳學聖坦言這並不好，國民黨是在野黨應該積極進取，才有辦法奪回版圖，提名未過半外界看起來會比較保守，沒有企圖心，比較可惜；楊麗環表示，應引進多一點新人打選戰，這次提名會讓外界覺得國民黨老化，對黨確實有傷害。

陳學聖也表示，鄭文燦走的是傳統國民黨的方式，他這次選戰要用民進黨的方式跟鄭文燦對決，而鄭文燦許諾過的事情，他會做得更好，花更少錢。

陳學聖也說，如果他出線代表國民黨參選桃園市長，並不會辭立委，因為國民黨在桃園只剩下2席，要持續服務；楊麗環說，她不會要陳學聖辭立委，因為她認為會是由她代表國民黨參選，立院國民黨已經是少數了，陳學聖應該固守立院，繼續在立院好好當立委。