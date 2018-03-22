中國敢不敢打台灣？ 鄉民精闢分析「根本不敢」被推爆

一名鄉民認為，20年前的中國還有機會打台灣，若他敢賭美國當時棄守台灣的話，是有機會的，20年後的現在根本想太多。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2018-03-22 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國敢不敢打台灣？一名鄉民的分析，讓大家推爆！

「中國敢不敢打台灣？」系列討論文在PTT上發酵，一名鄉民認為，20年前的中國還有機會打台灣，若他敢賭美國當時棄守台灣的話，是有機會的，20年後的現在根本想太多。

鄉民opthr1215分析，以前韓戰時，中國那時不怕戰爭，20年前中國經濟才剛起步，若他敢跟美國比耐心，搞不好真的有機會收下台灣，當時台灣也是一堆統派，根本裡應外合；但20年後的現在，中國比美國更怕戰爭，「你一開打，外資怕你中國打輸，就先撤了，失業率飆高你承受得起？利率這麼高、泡沫吹這麼大、一堆灌水的省份，為了打台灣，經濟直接硬著陸，台灣有貴到讓中國這樣玩」？

這名鄉民認為，從戰爭面看，中國兵量裁到剩下200萬，若中國要打台灣、集結兵力100萬，剩下100守國其他疆域，「你覺得中國敢嗎？中國是沒其他敵人了嗎？他敢調100萬兵到東部戰區，剩下其他戰區只留100萬兵守」？

鄉民猜想，若是中國國家主席習近平會打台灣嗎，若打了，發生上述事情，很可能被其他政敵拉下來，「我家人在美國爽爽當美國人，我為什麼要冒風險打台灣，搞得自己很可能被拉下台？已經稱帝了，沒有業績壓力，政績壓力的人。好好鎮壓內部就好了，打到國外去是找死嗎」？

鄉民表示，這目前內容沒提到美國武器介入後，打不打得贏中國，「光是中國自己有沒有能力集結兵力，中國有沒有能力應付經濟硬著陸，中國領導者有沒有膽敢將炮口從對內改成對外，我都覺得一點打台灣的機會都沒有」。

其他鄉民見狀後紛紛大讚，「好文推」、「中國根本不敢打」、「z>b 打台灣能賺到什麼」、「中國打台灣風險非常大 中共搞不好就失去政權」。