國民黨北市議員提名未過半 孫大千批「保障肉腳」

孫大千在臉書直言，國民黨北市議員策略是在「保障肉腳」，呼籲黨中央調整提名策略。（Hit Fm提供）

2018-03-22 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市黨部20日決定市議員選舉提名方式，決定只提名31席，不及應選席次數63席的一半，引發國民黨副主席郝龍斌不滿，不過國民黨黨主席吳敦義認為「要尊重地方黨部」，狠打臉郝龍斌。針對北市議員提名，欲參選台北市長的前立委孫大千在臉書直言，國民黨如此提名策略根本是「保障肉腳」，呼籲黨中央調整提名策略。

孫大千稍早在臉書呼籲國民黨中央立即對台北市議員提名策略進行調整和補救，並強調：「我知道我一旦說出了心裡話，必然會得罪一大票黨內的前輩和同志，初選勝出的機會恐怕更加渺茫。但是，我實在忍無可忍，不吐不快；寧鳴而死，也不默而生。」

孫大千認為國民黨台北市黨部的提名策略「名為保守，實為保障」，並提出質疑，表示台北市黨部的提名規劃是以32席的過半席次為基礎，到底是誰在最後關頭運作翻盤的？黨中央是基於什麼樣的考量，竟然放任縱容？是哪些台北市議員日前放話以罷免北市黨部主委來施壓限縮提名席次？如果多提名1席新秀就會落選，這種市議員真的可以被視為是國民黨的「強棒」嗎？

另外，孫大千也質疑，國民黨現任的台北市議員不是號稱「精英雲集」？這種「保障肉腳」的提名策略會不會太侮辱了他們？然而現任議員已被保障提名，結果現在還要扼殺新人的參選空間，這讓孫大千憤怒地說：「試問國民黨未來還有什麼臉來號召年輕人投入參與呢？」最後孫大千則說：「如果連號稱國民黨大本營的台北市，市議員提名都無法過半，中國國民黨的骨氣何在？志氣何在？勇氣何在？」