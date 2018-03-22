英國政府首度投資研訓計畫 邀台灣新創人員移地研究

2018-03-22 07:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國外交部首席科學顧問葛蘭姆斯（Robin Grimes）昨在「台英創新產業研究人員移地研究計畫 」茶會中宣布，英國政府首度挹注資金20萬英鎊（約800萬台幣），投資台灣創新產業人員赴英國參與移地研究。

葛蘭姆斯說，英國擁有世界上最好的4間大學，更孕育出129位諾貝爾得主，科學與創新產業在國際上極具競爭力。而此項計畫透過編列預算，除支持台灣研究者前往英國，也將促進雙邊互訪，盼強化英國與台灣在生物科技、人工智慧、機器人、潔淨能源與自動駕駛車等重要創新領域的雙邊合作。

葛蘭姆斯在過去兩年內第三度訪問台灣，他認為英國和台灣有許多互補性強項，可以合作的機會非常多，例如雙方目前都在研發自動駕駛車科技，若能合作開發自動駕駛列車和車用電池技術，將可加快提升彼此的研究進展速度和品質。葛蘭姆斯今天也將前往桃園拜訪Gogoro電動機車生產廠房，並於高雄市立中學演講及參加英國校友會酒會。

副總統陳建仁昨也出席活動說該計畫印證台英合作的進展以及未來潛力；陳建仁指出，台灣政府推動5加2產業創新計劃及前瞻基礎建設計畫，讓本地產業革新，使台灣保持國際競爭力，和英國重視科技和創新的精神一致，在人工智慧、潔淨能源、自動駕駛車等重要創新領域都有許多合作機會。在英國規劃脫歐、找尋更多貿易機會之際，「台灣將可提供許多合作契機」。

該計畫開放台灣各大學院校、工研院、中研院在內等研究人員申請，獲選計畫將獲得50%的研究衍生費用補助，補助期限為12個月，第一梯次申請截止日為4月30日。據了解，由於是首度實施此項計畫，英國方面將視申請情形如何，評估名額與補助規模等細節。

英國在台辦事處代表唐凱琳、工研院副院長劉軍廷、科技部次長鄒幼涵、中研院院長廖俊智與英商牛津儀器奈米研究事業群業務暨服務副總裁喬納森等人昨均參與啟動儀式。