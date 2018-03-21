台旅法生效後美副助卿來台 美商會：宛如巨星

「台灣旅行法」通過後，美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）來台、今晚參與台北市美國商會舉辦的「2018謝年飯」。（記者林菁樺攝）

2018-03-21 23:13

〔記者林菁樺／台北報導〕「台灣旅行法」通過後，美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）來台、今晚參與在台唯一公開行程、台北市美國商會舉辦的「2018謝年飯」，美國商會會長章錦華（Albert Chang）致詞時也特別指出，黃之瀚是15年來抵台最資深、最重要的官員，有上百篇媒體討論他，讓他如巨星般的到來，因此今天的媒體比平常還要多。

美國總統川普剛通過「台灣旅行法」，允許美國政府官員來台，美國國務院亞太副助卿黃之瀚恰好本週訪台，被視為替「旅行法」打前鋒，今也受邀出席謝年飯，大讚台灣憲政是印太地區的民主典範，不能讓台灣被排除在國際社會之外。

而章錦華開玩笑稱，黃之瀚在「台灣旅行法」簽署後到來，一切純屬巧合。另外，章錦華也說，在場有80%的人看好台灣的前景，並稱台灣經濟是個奇蹟!

他說，50年前台灣一年的出口值不過十億美元，但現在一天就可輕鬆超越這個數字，此外，台灣人均GDP從400美元，現已經超過22000美元。

台裔出身的章錦華也感性表示：「台灣的好，遠超乎我言語所能形容，相信十年後一定會更棒，也會有越來越多外資願意到來。」

章錦華也說，台灣可以像香港、新加坡一樣發展蓬勃，相信台灣經濟奇蹟還沒結束。