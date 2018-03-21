獨家》檢察總長人選 總統提名江惠民

台中高分檢檢察長江惠民。（資料照）

2018-03-21 22:40

〔記者楊國文／台北報導〕檢察總長顏大和將於5月8日任滿，法務部長邱太三等各界推薦優秀接任人選，權威消息指出，總統蔡英文已內定由現任台中高分檢檢察長江惠民出線，近日將完成提名，咨文送交立法院行使同意權。

江惠民能力備受法界肯定，學、經歷均優，是法訓所（司法官學院前身）第十八期結業，曾任士林、台中、高雄地檢署檢察長、法務部檢察司長、常務次長等要職，資歷相當完整。

檢察官協會日前舉辦檢察總長推薦票選活動，前5個高票，包括高檢察署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民、法務部常務次長張斗輝、新北地檢署檢察長朱兆民、司法官學院院長蔡碧玉等5人，王添盛雖然是法訓所14期結業，是其他4人的「學長」，但美中不足之處是已68歲，法界當時就看好江可能是繼任人選。

檢察界人士認為，雖然調查局長蔡清祥、北檢檢察長邢泰釗都是繼任人選之一，但是調查局是重要國安單位，蔡清祥又是首位由檢察官出任的調查局長，重要性不言可喻，暫時應不會有異動，至於邢泰釗，其辦案能力有目共睹，但接掌北檢不到2年，更何況北檢素有「天下第一署」美名，邢的角色吃重，此次應不動為宜。

法務部長邱太三、政務委員羅秉成和朝野各界都向蔡英文總統提供新檢察長建議人選，邱太三今證實建議3名人選，其中1人就是江惠民。