美亞太副助卿：美台關係非交易 不因區域內權力更迭而改變

台北市美國商會「謝年飯」21日於君悅飯店舉行，美國在台協會處長梅健華（左起）、總統蔡英文、美國商會會長章錦華、美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚舉杯向與會者致意。（記者羅沛德攝）

2018-03-21 20:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）今晚明確傳達美國對台政策並未因政權移轉而有任何變動，「美台關係並非交易」。黃也定位台灣在美國印太戰略中的角色，他盛讚台灣的憲政民主，是印太地區的典範，且體現民主與經濟並肩成長並非巧合的真理；黃也強調，台灣與美國能夠一同合作，強化印太地區自由開放、以規則為基礎的秩序。

美國總統川普甫簽署「台灣旅行法」，該法案鼓勵美台官員交流全數解禁；在美國國務院東亞局主責印太戰略的副助卿黃之瀚，昨天起訪問台灣，今晚出席美國商會活動謝年飯，並公開致詞。總統蔡英文亦出席該場活動。

黃首先強調美台關係建立在許多「確定因素」之上。首先，黃定位台灣在美國印太戰略中的角色，盛讚台灣的憲政民主，是印太地區的典範，且體現民主與經濟並肩成長並非巧合的真理；因為獨裁體制無法孕育蓬勃、多元又永續的經濟發展，只有奠基於憲政、穩定又可預測的環境才能，「台灣就體現了這個真理」。

第二，黃強調，美國與台灣能夠一同合作，強化印太地區自由開放、以規則為基礎的秩序；美國很高興看到台灣領袖採取的行政程序，比過往更符合國際標準，不但保護智慧財產權，也嚴懲營業秘密的竊取，台灣反對扭曲市場的補貼措施，也專注於在印太地區締造緊密的經貿關係。美國尤其樂見台灣透過新南向政策加強區域關係，逐漸成為東南牙與南亞市場的領導經濟體。

最後黃強調，美國對台灣的支持正如美國《國家安全戰略 》所言，希望加強與台灣人民的關係，讓台灣有能力捍衛其民主制度，「這些承諾無比堅定」。黃說，台灣過去三十年來成就驚人，是個特別的地方，美國政策的目標就是確保台灣人民可以繼續他們選擇的道路，不受脅迫。

黃也肯定地說，美國基於法律對台政策，即使換了政府、換了總統也不會改變，也不會因為區域內的權力更迭、或新的挑戰威脅出現而改變，「因為美台關係不是交易」，且台灣作為美國的理想夥伴，「民主體制、市場經濟與共享價值等條件無一或缺」。美國將持續透過全球合作暨訓練架構（GCTF）、國際環境夥伴（IEP）計畫、貿易暨投資架構協議（TIFA）、亞太經合會（APEC）等諸多政策領域與具體計畫，持續強化美台關係。