拉票拉到網路遊戲去 議員參選人PO文感謝卻遭抗議

2018-03-21 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市議員初選競爭激烈，包含老將、新秀都卯足全力，據傳除了掃街拜票，有參選人支持者更透過熱門網路遊戲在線上拉票，參選人獲悉後也在臉書PO文表示感動，不過在該則貼文底下卻有網友留言抗議，並指宣傳車非常擾民，甚至到了晚間9點、10點還在敲鑼打鼓，質疑此舉只會令人反感。

《蘋果日報》報導，一名家住新北市的家庭主婦熱愛玩「天堂二」網路遊戲，日前為了幫其心目中的參選人簡妙娟拉票，在號召盟友打王的時候，也順便詢問有沒有盟友家住新北（新莊泰山五股林口），並號召盟友一起幫忙一下，打出「電話民調唯一支持簡妙娟＃新北市議員民調0326_0330…」等語，此舉也獲盟友發聲相挺，不過也有盟友調侃說「你昨天從盟倉發給我的書頁，算是在賄選我嗎？」

民進黨立委林淑芬的助理簡妙娟19日也在臉書PO出相關截圖，感謝民眾在網路上幫忙拉票宣傳。不過在該則貼文底下卻有數名網友留言抗議，質疑道「阿娟姐。您的宣傳車很吵早上也吵、下午也吵、晚上也吵。快被吵死了」、「宣傳車非常吵，真的很擾民，其他候選人沒有如此啊，難道沒有更好打知名度的方式嗎？」、「可以不要9、10點還在敲鑼打鼓的掃街拜票，這樣您真的會紅，紅到大家看到阿娟就反感」等。