台灣醫學生會遭施壓改名 陸委會籲中國嚴肅省思

2018-03-21 19:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣醫學生聯合會日前接獲世界醫學生聯盟（IFMSA）通知，因世界衛生組織（WHO）要求，必須在官網將台灣醫學生聯合會國籍由「Taiwan」改為「Taiwan, China」，陸委會呼籲中國要嚴肅省思，停止對台負面作為，如一再無視台灣人民參與國際社會的權益，只會使兩岸關係漸行漸遠，不利兩岸雙方良性互動。

陸委會表示，兩岸關係的和平穩定發展，是雙方共同責任。中國以圍堵台灣國際空間、迫我接受其政治主張的錯誤做法，不但違反WHO憲章，也剝奪台灣人民的基本權利。

陸委會期盼世界醫學生聯盟堅守專業中立的立場，給所有會員平等一致的待遇，並確保會員參與地位不受任何政治問題干預、剝奪。政府也將洽請理念相近的友邦及國際醫界團體為我發聲，並持續關注後續發展，視情況採取必要作為，以維護我國家尊嚴與國際參與的權利。

陸委會說，政治分歧不應凌駕在人類醫療健康之上，WHO是維護世界醫療衛生的國際醫療專業組織，普世健康人權價值明載於WHO憲章，呼籲WHO不應為特定政治意志服務，應正視台灣做為全球醫療體系的一環，及2300萬台灣人民應享有無差別的醫療資訊，並尊重台灣參與國際組織與非政府組織的權益。

陸委會指出，政府維繫兩岸和平現狀的立場一貫，一年多來積極展現善意與彈性，妥善處理兩岸事務，並盡最大努力維護兩岸既有溝通機制運作，致力維持兩岸交流和諧環境，各界有目共睹。中國持續對台進行外交打壓，已威脅台海及區域和平穩定，嚴重傷害台灣人民感情。