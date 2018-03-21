「偷渡」南港立院換地案？ 柯P：尊重議會才退而求其次

2018-03-21 19:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年底力推立法院、南港瓶蓋工廠換地案，因議會表決未過胎死腹中，但今天（21日）傳出，市府在過年前悄悄和中央達成共識，採用權利互換的方式，交換立法院、南瓶兩塊土地的管理權，消息一出引發市議會不滿，認為柯P不尊重議會，規避議會監督，簡直「習近平作為」！

行政院長賴清德與柯文哲今天下午共同主持中央、地方業務座談會議，會後受訪時被問及，會中有沒有談到換地案？柯P起先說，那是跟立法院的事情，跟行政院無關，現場媒體質疑，權利互換是向行政院申請，柯P糾正媒體說，這叫「互為無償撥用」，沒有正面回應。

對於議員批評柯市府規避議會監督，柯文哲喊冤稱完全依照議會規定，北市府是依法行政，不可能犯法，他還說，就是因為尊重議會，去年才會要求換地，議會反對才退而求其次，並二度說，北市府「完全就是按照議會的意見在做」。

長期關注換地案的民進黨台北市議員周柏雅痛批，換地案去年已被議會否決，還下附帶決議；按理說，市府要這麼做，也應送報告至議會備查，如今連議會程序都不走，完全違背民主原則、反民主，和中共總書記習近平越來越相近！

柯文哲聞言忍不住「吼」了一聲，指自己又不能無限期連任，哪有什麼習近平，反譏「現在開始在練肖話了嗎？」

至於是否擔心破壞府會關係？柯P說，「不會啦，我的府會關係一向很好」，因為最近都不會亂講話。