違規台船被日追趕爭議 謝長廷：日方不接受我抗議

2018-03-21 18:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐日代表謝長廷明將列席立法院外交委員會，報告台灣漁船違規被日本公務船水砲驅趕一案。謝長廷在書面報告中透露，我方抗議日方執法過當，日方卻表示「執法有據、無法接受抗議」；謝長廷也坦言，漁業糾紛是台日關係的不確定因素，且台日就重疊海域漁業作業問題的立場仍有差距、各執己見，但同時雙方仍有意願溝通對話，妥善處理相關問題。

「東半球28號」本月初連續兩天在台日重疊海域遭日本水產廳取締，並發射水砲驅趕；外交部認為，日方公務船緊追作法「過當」，向日方嚴正抗議。

謝長廷明將出席立法院外交委員會，在已送交立院的報告中，謝長廷透露，當我方就日方公務船作法過當，提出嚴正抗議時，日方回覆表示「執法有據」。日方說，該船於3日至4日連續在日本主張的「專屬經濟海域」內「違法作業」，並無視日方停船指示而駛離，日方依法對「東」船實施緊追與噴水，就此提出抗議，並且無法接受我方質疑日方「作為過當」。

駐日代表處則再回覆日方表示，該海域為台日經濟海域重疊處，在雙方就相關問題達成協議前，日方不應片面對我漁船「執法」，我方無法接受日方抗議。

謝長廷在報告中也坦言，台日雙方經濟海域重疊，導致偶有漁業糾紛發生，成為影響台日雙邊關係的不確定因素。且台日就重疊海域漁業作業問題的立場仍有差距、各執己見，但同時雙方也仍有意願，利用「台日漁業委員會」等既有機制溝通對話，顯見雙方有意見妥善處理相關問題。謝長廷認為，只要雙方保持冷靜溝通，相信有機會獲得解決。