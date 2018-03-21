初選後遺症 陳亭妃到中常會再控黃偉哲抹黑

2018-03-21 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今（21）日舉行中常會，立委陳亭妃針對台南市長初選一事向主席蔡英文抱不平，並要求將市長候選人黃偉哲送廉政委員會。據悉，蔡英文聽後表示，相關爭議已經送黨廉政會處理。

民進黨7日公布台南市長初選民調結果，最後黃偉哲以41.58%勝出，中執會也通過並公告提名名單，完成提名程序。綜合媒體報導，選後陳亭妃多次質疑民調結果，今日在中常會上，更拿著一大疊資料向蔡英文抱不平，說自己從頭到尾遵照黨內指示，不隨便抹黑攻擊對手，卻頻頻遭到抹黑攻訐。

有與會者轉述，陳亭妃指控黃偉哲陣營多次派發言人開記者會攻擊她，加上黃偉哲主任曾碧珠被週刊報導涉嫌詐欺，陳亭妃據此要求黨中央將黃偉哲送廉政委員會。過程中，陳亭妃語帶不滿表示，蔡英文初選前就指示說不能攻訐，不能結果出來後就石沈大海，該處理還是要處理。

與會者也轉述，選對會召集人洪耀福原本回應，指選對會只處理選舉糾紛，廉政問題應向廉政委員會檢舉才對。不過陳亭妃說，她是向中央黨部檢舉，而非選對會，因此黨中央應考慮是否受理此案，蔡英文則表示，她也認為「要務實處理」，但也很感慨，黨內選舉實在沒必要選成這樣。

據悉，針對陳亭妃詢問何時才會有處理結果，蔡英文表示，相關爭議已經送黨廉政會處理。