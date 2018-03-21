回應習近平取消任期限制 總統召集國安首長會議

2018-03-21 18:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文在今日上午於府內召集行政院長賴清德及國安相關首長進行會議，就「中國大陸兩會後政治動向與相關影響」、「美中經貿衝突」及「南北韓最新情勢」等議題，分別聽取國安相關首長報告，相較於中國領導人習近平取消國家主席任期制，總統強調，民主對台灣而言，不僅是一種生活方式，也是台灣立足國際的優勢。

總統府說，鑒於近期國際局勢快速變遷，總統指示未來將定期召開國安首長會議，並視狀況適時對外界說明。

在今日國安首長會議中，除聽取中國航空母艦途經台灣海峽赴南海演訓的最新安全情資外，也針對中國大陸兩會後政局發展，討論中國大陸新的人事佈局與領導人任期制度變革等，對大陸內部、兩岸、區域和國際局勢未來可能的影響與衝擊。

此外，有關近期美中關係的變化，川普政府國安報告將中國列為敵對強權，美中在各層面的競爭及摩擦逐步升高，尤其川普政府為削減龐大貿易逆差採取一系列、針對性經貿政策作為，可能觸發貿易戰，對世界經貿秩序及全球市場的可能衝撃及中長期影響，與會各首長也充分討論。

當前朝鮮半島局勢快速變遷，總統在會中也聽取相關首長的專案報告，針對南韓、日本、中國大陸等周邊國家面臨的環境和後續可能採取的對策，以及美國與北韓談判結果可能對區域情勢造成的衝擊，與會首長會中也有許多討論。

總統在會議中表示，面對中國大陸兩會後兩岸及區域局勢的可能變化，以及近期國際經貿情勢的發展，臺灣將面對更多、更複雜的挑戰。這些挑戰不僅在於政治和軍事層面，包括區域關係與國際經貿也會受到影響。所以相關的情勢發展，需要有更精密的掌握，隨時檢視國家整體策略。總統要求國安會，對於相關情勢發展要密切掌握，做好觀察、情蒐及研判工作，強化應變機制，並提出策略建議，作為總統的決策參考。

總統認為，「自由民主是台灣的生存之道，平等互惠才是兩岸健全發展之鑰。」有關近日中國大陸修法廢除國家主席連任限制，引起國際高度關注一事，總統在會中表示，國際間對此事的討論，突顯了國際社會對民主價值的重視，而民主對台灣而言，不僅是一種生活方式，也是國家多元發展的土壤，這就是台灣立足國際的優勢。而關於近日傳出中國持續打壓台灣在WHA的參與，總統則表示，健康是沒有國界的普世人權，台灣有權也應該參與WHA，打壓台灣國際參與的做法，不是一個大國應有的作為，也無法得到台灣人民的認同。