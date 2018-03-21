詹順貴砲打經部 經長親上火線回應

2018-03-21 17:43

〔記者黃佩君／台北報導〕深澳電廠環差案持續發酵，環保署副署長詹順貴今受訪砲打經濟部，要求經濟部、能源局應說明未來能源配比路徑圖及深澳電廠的必要性，否則他將不會簽核環差通過的公文。經濟部長沈榮津下午親上火線回應，強調若少了深澳電廠，2025年的備用容量率就會降到不足法定15%的14.9％，更重要的是區域電力將失衡。

詹順貴今接受電台專訪，表達經濟部、能源局、台電仍應針對深澳電廠一案進一步說明。他強調當天雖投下同意票，但在深澳電廠環差會議上仍有附帶決議，經濟部必須要對外說明2025年能源配比的路徑圖。

沈榮津今下午親上火線回應詹順貴，表示若無深澳機組，2025備用率就會降到14.9%，因此將較法定備用率15%少了0.1%，也會造成南北供電不平衡問題。沈榮津也說，屆時北部區域均衡尖峰用電佔全台39%，但供電能力僅佔34%，南北是失衡的，北部需要負擔的用電由中南部負擔。

他也強調，2025雖有深澳電廠，整個北部備用率仍只有1.2%，離法定還有13.8%；而若沒有深澳電廠，更將降為負2.7%。

而針對外界質疑深澳電廠更新計畫為何不採用燃氣發電，沈榮津表示，首先是因為受場址空間限制，周邊空間不足，因此無法容納儲氣槽等設施；第二個是環境顧慮，輸氣海管對海洋生態將有影響，陸管也會經過人口稠密的地區。

沈榮津也強調，超超臨界燃煤電廠將能降低空汙，讓鄉親民眾放心。首先就是將採用相對乾淨的無煙煤或亞煙煤，因此機組發電效率提高因此可從源頭管理，用較少的煤。而排放端也會採用最新最好的空汙防制設備，硫氧化物的排煙脫硫系統去除率可達95%、氮氧化物部分去除率85%，粒狀物則以濾袋式集塵改善，可去除達99.917%。

而對詹順貴點名經部說明，沈榮津也說，行政團隊是一體的都可以來談，也能理解詹順貴所面對的社會輿論壓力，因此行政團隊有必要說明他所在意的數據。

而對外界認為深澳應可重做環評，沈榮津則表示須先聚焦在排放模擬部分，目前台電提出的是有根據的、也是美國官方的做法，而新北市環保局所提出莊秉潔教授的模擬做法則是另一種，他予以尊重但討論應聚焦。

而對2025年後是否缺電說法，沈榮津也說，行政院會尊重經濟部的整體電源開發計畫，經濟部也會尊重台電整體電源開發，目前原則是總量要到位，北中南三個區域供需要均衡，而2026之後的備用率，他將會責成能源局等評估，在三個月後提出。