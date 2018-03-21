民進黨新北市長人選 4月中下旬出爐

2018-03-21 16:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕據轉述，民進黨新北市黨部主委余天今於中常會上表達，盼新北市長提名人選儘快提名，「否則新北議員們初選卻是找我來帶，沒有一個母雞」。對此，洪耀福回應，新北市長人選在4月中、下旬人選就會出爐，民進黨主席、總統蔡英文則對余天開玩笑表示，在人選出爐前，請他「權充當母雞」。

據悉，民進黨立委陳亭妃在會議開始時，還拿著一大疊資料向黨主席蔡英文訴苦，詢問民進黨台南市長初選過程爭議，何時才會有處理結果。蔡英文對此表示，相關爭議已經送黨廉政會處理。

立院民進黨團總召柯建銘會中報告，因為國民黨杯葛，因此總質詢延長到3月30日，等到施政報告後，法案審理要到4月3日才能處理。

民進黨發言人鄭朝方會後轉述，行政院秘書長卓榮泰會中也報告，行政院在上個院會配合司法改革，進行法院組織法修法，可以讓一般民眾對於起訴書的檢驗及加強檢察官履行義務的監督，賦予最高法院有大法庭設置等等，有司法制度重大變革。

鄭朝方轉述，對於衛生紙事件，卓榮泰說，公平會開罰是政府公權力應有的責任，已指示行政院物價小組，對於將來物價波動之前，要有預防性的動作；針對中國對台31項政策，卓榮泰說，行政院提出四大方向及八大策略的強颱措施，態度是審慎面對、務實因應。

鄭朝方轉述，針對深奧電廠環差案通過產生爭議，卓榮泰說，上週末行政院長賴清德及相關團隊走訪林口燃煤電廠，了解現有燃煤電廠運作情形，空汙是關於國人的健康，政府非常重視每一種發電方式，會用最先進的技術，在用電需求及民眾健康上盡百分之百的努力。

鄭朝方轉述，中常會今也通過第十八屆全國黨員代表選舉時程，即4月9日發布選舉公告；4月16日至20日辦理全國黨員代表選舉領表、登記；4月25日前召開中執會（各黨部執委會）審查候選人資格；4月26日抽籤；5月27日辦理黨員投票；5月30日召開中執會公告全國黨員代表當選人名單。

鄭朝方指出，2018第十八屆全國黨員代表選舉各縣市暨直屬黨部選出之代表應選334席，依規定單一性別在應選名額總數中每滿4人應有1人，故單一性別保障名額為83席。