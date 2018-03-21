嘉縣整合成功 翁章梁、張明達擁抱放下初選紛爭

民進黨秘書長洪耀福21日偕同嘉義縣長參選人翁章梁（右）及嘉義縣議長張明達（左）召開記者會，翁、張兩人在主席蔡英文約見後放下初選恩怨，擁抱化解心結。（記者廖振輝攝）

2018-03-21 16:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨嘉義縣長黨內初選紛爭，在民進黨主席、總統蔡英文當和事佬下，嘉義縣長提名人翁章梁，及初選落敗的嘉義縣議會議長張明達，兩人召開記者會擁抱上演大和解，象徵嘉義縣黨內整合成功。民進黨秘書長洪耀福表示，「相信未來在翁章梁縣長、和張明達議長攜手團結下」，嘉義縣一定會贏來新時代，一個新的嘉義縣。

民進黨3月5日舉辦嘉義縣長黨內初選民調作業，翁章梁對上張明達勝出，但過程中兩陣營互控對方以語音干擾民調，結果出爐後，張明達也多次表達質疑。兩人今於記者會上大團結，高喊「民進黨加油、嘉義進步」口號。

總統充當和事佬 盼兩人團結、向前看

洪耀福表示，蔡總統在中常會後主動約見翁章梁及張明達，慰勞兩人辛勞，也鼓勵兩人初選結束後，放下過程歧見，共同團結，讓嘉義縣未來發展更順遂。他說，張明達表現過去一向從政風格，為人寬厚，度量很大，也表示一定全力支持翁章梁競選縣長，翁章梁則感謝張明達支持。感謝兩人放下初選歧見，共同打拼，一起努力。

翁章梁說，蔡總統勉勵兩人放下、團結、向前看，張明達展現的豁然大度及攜手合作向前看的精神，讓他很感動；初選後，團結一直是民進黨的優良傳統，也是支持者共同期待，張明達能夠顧全大局，大家攜手合作，一起面對大選，對於張的決定感到佩服及感動。

翁章梁說，他擔任嘉義縣府社會局長時，張明達就是議長，兩人感情很好，對張明達在議會表現，包括嘉義縣長張花冠做縣政推動過程，感到很感動，「黨內初選競選中，我們一直希望競爭、而不鬥爭」，嘉義這次整合團結，為民進黨一致對外的傳統再做最好見證，為了所有選民，大家一起努力。

翁章梁也說，民進黨初選不該讓支持者失望，民進黨初選只是過程，很高興蔡總統出面，促成兩人放下、團結，一起面對年底選舉，這是值得高興的事，媒體一直很關心嘉義發展，今天就是讓紛爭畫下據點，讓大家攜手向前。他也說，總統約見時，張花冠及立委陳明文都在場，兩人對此也表示樂觀其成。

張明達說，蔡總統向兩人表示，初選期間造成很多誤會和互相抹黑攻擊，希望為了黨的團結，能夠和諧，為了嘉義發展，希望兩人共同照顧嘉義，把個人事情置於度外，「希望我的團隊，也希望我們未來的翁縣長能照顧我的團隊」，好好合作，讓嘉義更發展。