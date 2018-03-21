民進黨中市議員初選 現任者大喊苦戰

民進黨市議員初選競爭激烈，宣傳車已經出動。（記者張菁雅攝）

2018-03-21 16:02

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨台中市議員初選民調將於4月16日起登場，有8個選區需要辦理民調，面對新人來勢洶洶，爭取連任的現任議員都大喊「陷入苦戰」，紛紛藉由宣傳車、看板、網路宣傳等方式來增加曝光機會，甚至有議員說，初選的壓力比大選還來得大。

民進黨台中市議員將提名35席，共44人登記，有8個選區須透過民調決定提名人選，分別是第4（后里、豐原區）、第6（西屯區）、第8（北屯區）、第9（北區）、第10（中、西區）、第11（東、南區）、第12（太平區）及第13選區（大里、霧峰區），將於4月16日至20日辦理民調，完成後，隔天中午即開封民調結果並對外公布。

各選區戰況激烈，例如東、南區現任議員邱素貞，后里、豐原區的翁美春、西屯區的陳淑華等人，沒有女性保障名額的優勢，都須參加初選。

邱素貞、陳淑華、翁美春表示，相較國民黨市議員提名辦法中納入現任保障條款，民進黨的初選沒有現任優勢可言，女性參選激烈，不存在婦女保障，考驗平時耕耘基層的功力，希望以服務口碑與建設成績，獲得選民青睞。

北屯區邁向5連任的曾朝榮，每天的服務案件近20件，忙得人仰馬翻，也壓縮投入初選的準備時間；至於中、西區的江肇國不僅要初選，因另2名參選人都在35歲以下，民調可以加權20％，讓他高喊「苦戰」。

曾朝榮、江肇國指出，新人有派系奧援與名人加持，可以全力衝刺，現任者要參加大小會議、會勘，初選的時間相對較少，讓支持者看了擔心，最近開始掛出競選看板，並透過宣傳車，以及臉書、簡訊、line等通訊軟體增加曝光機會。