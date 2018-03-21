柯P稱沒跟中央要錢 賴揆回應歡迎申請前瞻

2018-03-21 16:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行政院長賴清德日前下鄉與各縣市首長進行前瞻座談會，今來到最後一站台北。對此，台北市長柯文哲不但在昨天受訪時就對中央與地方財政收支劃分議題放砲，今天致詞更直言，沒有特別要跟中央要錢，也沒有什麼特別要中央幫忙，但政府組織分工不合作是特性，希望能解決行政、法令上的小障礙，才不會讓政府變成「掰咖」（台語）。賴清德致詞則「善意」回應，舉辦座談會就是希望建立管道，縮短中央跟地方的距離，並向一旁的柯文哲喊話，「北市府若有需要前瞻基礎的經費，只要循程序，行政院也不會排斥。」

台北市長柯文哲昨受訪時表示，前行政院院長林全曾找他談中央與地方財政劃支的問題，但他自認為錢分的不公平，若中央與地方財政劃支很公平，那大家沒話講，但現在用前瞻計畫這樣不公平的分錢方法，然後說要討論中央與地方財政劃支，他就會翻臉；柯也說，中央與地方財政劃支在立法院躺了21年，該處理還是要處理，制度應可長可久。

今天下午行政院長賴清德率領行政團隊，與北市府針對前瞻計畫、長照2.0等兩大重要政策進行座談。柯文哲致詞時劈頭就強調「沒有特別要跟中央要錢」，但台北市多項政策走在前端，不過，在推行時因牽涉到中央法令，常會卡關，他認為，這是法律很難全程一體適用所致，所以當台北市窒礙難行時，往往需要中央用專案計畫解套。

柯也批評，政府組織龐大，分工不合作是個特色，跨部會協調耗時耗力，盼能藉由今天報告的個案問題中，看到通案問題，「這種小小的障礙累積起來，就讓政府卡卡的，變掰咖（台語）。」除此之外，台北市沒有任何需要中央幫忙之處。

賴清德回應，這次舉辦座談會，除了解決前瞻跟長照兩大政策縣市政府面臨的問題，也希望建立管道縮短中央跟地方的距離，提高行政效率。他表示自己認同柯市長所言，小問題不解決會變成大問題，另一個目的就是建立管道，讓中央跟地方共同合作、解決問題。

至於柯文哲指法令應負面表列，賴清德說，行政院、國發會也持續推動法令修正。賴清德誇讚北市府財政狀況展現，也展現首都城市的格局，隨即話鋒一轉說，對於北市府有需要前瞻基礎的經費，只要循程序，行政院也不會排斥，因為前瞻基礎建設是每個城市都有機會申請，也歡迎北市府針對前瞻的各項計畫提出申請，如果合乎標準，行政院會予以支持。

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