推大台北灣區計畫 吳秉叡邀侯友宜、周錫瑋辯論

2018-03-21 15:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕有意角逐新北市長的民進黨立委吳秉叡，19日端出政策牛肉，公布主政策「大台北灣區計畫」，喊出以填海造陸等方式，將新北市與台北港緊密連結。吳秉叡今更進一步表示，若對手周錫瑋、侯友宜對大台北灣區計畫有不同想法，歡迎一同來辯論。

吳秉叡日前提出大台北灣區計畫時表示，此計畫以台北港為核心的旗艦型市政發展計畫，內容包含填海造陸、清理淡水河系淤泥、產業發展、觀光遊憩及交通運輸等各個面向，借此創造超過248萬坪土地，以市價20萬元計算，土地價值將高達5000億。

吳秉叡今進一步表示，他認為前縣長周錫瑋對大台北灣區計畫「不急著做」的批評，是源自周錫瑋「沒看仔細」；周錫瑋當縣長時不做，現在卻回過頭來批評別人政策不好，他認為「說服力不夠」。

吳秉叡並說，若新北市前副市長侯友宜對政策有意見，也希望有機會能跟侯友宜辯論；吳秉叡強調，此計畫不僅不用花錢、還會賺錢，主要因為廢棄土買賣每立方公尺就500-600塊，填土總量是以幾千萬立方公尺去計算的，所以算起來可以收入約幾百億，以此相抵工程支出綽綽有餘。

吳辦幕僚指出，檯面有意的參選人，僅有吳秉叡提出完整旗艦計畫，其他人只會一味批評，呼籲其他候選人若有興趣，應參與辯論一同討論。