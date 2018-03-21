北市慘敗柯P沒差... 他拱連勝文選高雄「KMT才有活路」

2018-03-21 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕被國民黨中央視為高雄市長熱門人選的高雄市黨部主委韓國瑜，日前意外登記參選黨內北市長提名初選「未遂」，引起不小議論，也讓國民黨更被外界預測南台灣選情「難翻盤」。對此，有網友認為，國民黨中央委員連勝文應該代表國民黨參選高雄市長，這樣「KMT才有活路」。

連勝文在2014年台北市長選戰，以60萬比85萬的票數慘敗給現任台北市長柯文哲，現在又有網友寫了千字文，力拱他出來代表人選尚未出爐的國民黨征戰高雄市長，對決已獲得民進黨提名的立委陳其邁。

網友在PTT發文表示，他從去年就開始就呼籲連勝文選高雄市長，認為國民黨每次大選喊「決戰中台灣」的策略非常愚蠢，中南部直搗南方首都高雄才是最上策，也認為高雄市會從淺藍變深綠，這全都是拜「馬吳之禍」所賜。

網友說，連勝文若還想東山再起，連家是「獨孤求敗」專靠敗選累積政治能量的世家，並指出包括連勝文父親連戰敗選兩次，「馬時代卻成為兩岸第一買辦的領頭羊，獲得中國讓利回報」，以及市長敗選後，連勝文卻幫柯文哲轉向「兩岸一家親」的正道。

網友更指出，若連勝文要再撥亂反正，應該南下親征高雄，就算依然是「獨孤求敗」，但也能累積政治能量，未來也有機會重掌國民黨兵符號令；而連勝文親征高雄，也有助於提振南部藍營基層士氣，累積國民黨在南部的政治能量。

但網友也強調，若連勝文執意蹲在台北市「與長期深耕基層的老鳥議員搶立委」，或是開戰藍委蔣萬安，如此「只會把自己做死，炸了連家祖業的招牌」。其他網友則留言，「如果連勝文願意去選艱困高雄 他的形象會改觀 but 可能性近乎零.」、「合併前的高市才有可能 合併後的根本沒戲....」、「去台南比較好吧 至少有點關聯」。