獨派赴監院要求查扁案 陳師孟︰盡力而為

台灣社、北社、永社等獨派團體今天下午到監察院陳情，要求調查扁案，監委陳師孟出面接下陳情書並表示，這是他當初接下監委一職的主要動力與使命，他會盡力而為。（記者鍾麗華攝）

2018-03-21 15:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣社、北社、永社等獨派團體今天下午到監察院陳情，要求調查扁案，獨派團體表示，前總統馬英九的黑手介入干預扁案，讓台灣的司法蒙羞，盼監院能調查包括高等法院法官蔡守訓、檢察官越方如、檢察總長陳聰明、黃世銘等人。監委陳師孟出面接下陳情書並表示，這是他當初接下監委一職的主要動力與使命，他會盡力而為。

台灣永社理事長鄭文龍表示，扁所涉及的國務機要費，與馬的特別費案，性質上並無不同，但承審法官蔡守訓竟故意做出不同的判決，把扁判無期徒刑，馬卻無罪判決。

鄭文龍指出，2008年政黨輪替後，特偵組檢察官排排站開記者會，宣示扁案辦不出來即集體下台，這是明顯的政治鬥爭宣誓手段。而且於2008年11月，特偵組檢察官越方如竟赴日本，與當時的通緝要犯辜仲諒會面，與特偵組檢察官林吉慧涉嫌教唆偽證誣陷陳前總統。

鄭文龍說，扁所涉及的二次金改案，2009年11月經一審判無罪，馬即以總統身分公然干涉審判，更以實際行動，宴請司法院正副院長、秘書長，在宴會上表示不認同該案判決，讓最高法院違法自創「實質影響力」，分割判決扁案所涉龍潭案件確定，並立即發監執行，以解馬政權在扁二次金改案無罪判決的羈押無正當性危機。

陳師孟上任後調查檢察官的諷扁行動據，昨天下午率3名調查官南下高雄拜訪阿扁，陳師孟今天受訪時提到，談到過去受到司法迫害，扁情緒激動，連續3、4次以「抄家滅族」來形容，而且以「殺紅了眼」，形容檢察官、法官對他的態度，可見他的身心創傷，外界難以想像。