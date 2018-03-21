接任檢察總長 傳台中高分檢檢察長江惠民呼聲高

台中高分檢檢察長江惠民接任檢察總長的呼聲高。（資料照）

2018-03-21 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕檢察總長顏大和將在今年5月8日任期屆滿卸任，接任者是誰，引發各界關注；檢察官協會1月26日在全國各地檢察署投票，由全國1200位檢察官票選心中最佳檢察總長人選，前5名作為推薦名單供總統參考，現任台中高分檢檢察長江惠民呼聲高。

檢察官協會日前舉辦全國1200多位檢察官票選檢察總長，開票結果顯示，得票數前5名人選，分別為高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民、新北地檢署檢察長朱兆民、法務部常務次長張斗輝、司法官學院院長蔡碧玉，5人得票數均超過20%，名單送交給總統蔡英文做為提名檢察總長參考。

《中央社》今（21日）披露，有熟稔決策的司法界人士研判，江惠民、張斗輝都是熱門人選，若以期別、歷練、辦案經驗來分析，現任台中高分檢檢察長江惠民呼聲高。

得票數前5名中，以司法官訓練所14期結業的王添盛資歷最深，但因已68歲，若獲提名同意通過，受限於70歲不得辦案的限制，恐無法做完任期，內部人士分析出線機率不高。

除得票數最高的5人，調查局長蔡清祥、台北地檢署檢察長邢泰釗、法務部政務次長陳明堂也都被視為檢察總長的適任人選之一，但蔡清祥任調查局的重要性高，暫無異動空間，而邢泰釗資歷較淺，可能也不在考量之列。