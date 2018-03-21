第10屆台南市選舉區劃分草案出爐 併同「藍版」送審議

2018-03-21 14:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第10屆立法委員台南市選舉區劃分草案出爐，經台南市選舉委員會（簡稱南市選委會）召開公聽會後，彙整各界意見，將東區「分2半」原劃分案微調修正版，併同國民黨建議版，已送中選會審議，5月底前送請立法院同意，屆時會不會有朝野政治角力，外界關注。

市選委會表示，3月6日公聽會，蒐集各界對於選舉區劃分建議，將原劃分方案中第5選舉區與第6選舉區進行微幅調整，主要以林森路2段、東門路2段及中華東路3段為界，並依據里不得分割原則，將界線以西的東區成大里等16里劃分至第5選舉區，界線以東的東區小東里等29里劃分至第6選舉區，使選舉區人口數與平均人口數差距於3%內，更符合票票等值精神。

「市選委會版」劃分方案主要調整內容，第1選舉區將官田區劃出，併入第2選舉區；第2選舉區將新市區、新化區劃出，另納入由第1選舉區劃出的官田區而成；第3選舉區將中西區劃出而成；第4選舉區將原第2選舉區的新化區、新市區與原第5選舉區的永康區合併而成。

「國民黨版」建議案，第1選區，後壁、白河、東山、新營、鹽水、柳營、麻豆、下營、官田、六甲、大內。第2選區，北門、將軍、學甲、佳里、七股、西港、安定、善化、新市、山上。第3選區，安南、安平、中西。第4選區，永康、新化、左鎮、南化區、玉井、楠西。第5選區，東區、北區。第6選區，南區、仁德、歸仁、關廟、龍崎區。