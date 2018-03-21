民進黨彰縣議員第一選區提名 2女爭保障名額

2018-03-21 13:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部今天繼續進行縣議員和鄉鎮市長補提名缺額的登記作業，到中午為止，第1選區縣議員婦女保障名額的登記人數，已有2人完成登記，分別是搶先在昨天登記的劉玲惠和今天登記的李寶銀，她們各有政治背景的來頭，爭取提名動作頻頻，在完成登記後，宣告兩個女人的戰爭浮上檯面。

民進黨彰化縣議員提名人選，第1選區將提名6席，日前完成5個提名人選作業，1席婦女保障名額，多人表態角逐，提名人選擺不平，縣黨部只好循登記機制，再採取提名人選。

藥師出身的劉玲惠，是民進黨彰化縣黨部執行委員，曾任彰化縣活力旺企業協會理事長，她曾參選縣議員失利，在政壇有其一定的知名度，這回，她抱著捲土重來的必戰精神，積極爭取該選區婦女保障名額。

李寶銀是縣議員賴岸璋的妻子，賴岸璋原擬轉換跑道，競逐彰化市長寶座，競逐黨內初選提名失利，李寶銀背負「代夫出征」的重擔，41歲的她首次出馬，希望延續賴岸璋21年的政治生命。

2搶1，劉玲惠質疑賴岸璋失信於民，改推妻子上陣，失去為人應有、甚至政治人物更該嚴守的誠信，劉玲惠說，賴岸璋曾說過選市長就不會讓妻子選縣議員，言猶在耳，如今反以地方人士勸進，推出妻子爭取縣議員提名。

面對劉玲惠的質疑，賴岸璋也質疑對手，為何不在一開始，就以婦女保障名額的優勢參加提名初選？卻選在初選後才表態，賴岸璋說，事情演變到此，政治環境情勢已經改變了，他參選黨內市長初選時，地方傳聞，他和妻子一人選市長、一人選縣議員，當時的競爭氛圍，他需要澄清謠言，才會說出他選市長就不會讓妻子選議員。

賴岸璋表示，長久以來，他的妻子一直陪伴他選民服務，與選民建立深厚的感情，選民不希望服務處就此熄燈，鼓勵他們不要放棄，不要中斷選民服務，兩人至少要有一人參選，妻子冷靜思考，決定站出來延續選民服務的棒子。

李寶銀表示，身為民進黨員以黨勝選為最大考量，她尊重黨的提名機制，未來如能獲得提名，她會全力以赴爭取選民的支持與認同。