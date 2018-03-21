柯P取巧換立院用地，綠議員批反民主、和習近平相近。（資料照）

2018-03-21 13:27

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲力推，北市府所轄立法院土地，和國有財產署所轄的南港瓶蓋工廠用地交換案，由於被質疑蛋黃區土地換蛋白區土地，去年底已被台北市議會大會否決；未料，柯市府與國產署近日都「剛好」進行兩塊地的無償撥用，也很巧妙，兩單位互相取得對方土地的管理權；被台北市議員質疑藐視議會審查。

長期關注換地案的民進黨台北市議員周柏雅批評，嚴格說起來，北市府已經違法，因市議會是民意機構，土地處分案應經過議會決議，況且該換地案去年已被議會否決還下附帶決議；按理說，市府要這麼做，也應送報告至議會備查，如今連議會程序都不走，完全違背民主原則、反民主，和中共總書記習近平越來越相近！

國民黨台北市議員汪志冰說，市有地財產處分案要經過議會同意審查，但選舉到了，柯文哲為了拍民進黨馬屁，把議會監督權交易給民進黨，未經議會同意即處分市有財產，未來府會關係將會降到冰點、更加嚴峻。前市長馬英九、郝龍斌時代，市府不少案子也被議會否決，市長縱使再不爽也不敢這麼做，柯文哲卻藐視議會、完全沒放在眼裡。

汪志冰表示，「如果柯文哲覺得我們這些壞人誤解好人，那也應該加強溝通！柯文哲很愛講自己被偷襲，現在卻大剌剌藐視偷襲議會，有史以來與議會對幹」，與北市60位議員為敵，走偏門打擦邊球，4月10開議走著瞧！