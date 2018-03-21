立院、南瓶工廠撥用 議會不滿未告知 北市財政局：無須報告

北市府今年1月與中央溝通，2月中旬已完成南港瓶蓋工廠無償撥用，而立院同時向行政院申請撥用計畫書；未來雙方雖然沒交換土地產權，但管理權卻變成各自管理。（記者鍾泓良攝）

2018-03-21 13:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府去年欲用南港瓶蓋工廠與立法院換地，讓立法院回歸立院管理，無須再向市府5100萬元，而市府也可以藉此換到南港瓶蓋工廠、南港轉運站等4塊土地，但議員質疑拿「蛋黃區換蛋白區」而反對，去年7月現場表決未跨過場同意門檻而被否決。但北市府又出奇招，今年1月與中央溝通，2月中旬已完成南港瓶蓋工廠無償撥用，而立院同時向行政院申請撥用計畫書；未來雙方雖然沒交換土地產權，但管理權卻變成各自管理。

對此，財政局長陳志銘強調，立法院與南港瓶蓋工廠沒有所謂的「換地」，只有「撥用」。他解釋，換地涉及土地所有權移轉，必須依「土地法」第25條規定辦理，送請議會審查通過；而行政機關無償撥用土地是依照「土地法」第26條，本來就無須經過議會。

陳志銘否認市府與立法院為「相互無償撥用」，強調是兩個個案沒有關聯，他說，市府先向國產署申請南港瓶蓋工廠的無償撥用，土地所有權仍屬國產署，北市府只是取得管理權。而立法院也正在擬定撥用計畫，準備向行政院申請立院用地的無償撥用，雖然北市府為地主，但沒有准駁權；並解釋如果是「相互撥用」行政院應同一天核定。

對於南港瓶蓋工廠、立院為議會曾經關注且否決的案子，是否理應要向議會報告，陳志銘說，市府每年都有許多無償撥用案，本來就不會跟議會報告，強調這是個案，若要拉出來討論，那全部撥用案都該拿出來討論。他強調，撥用沒有涉及土地所有權移轉，並無「處分」行為，絕對沒有違反議會不同意處分的決議！

他補充，因為北市府是無償撥用南港瓶蓋工廠土地，因此未來土地如果有收益，就應該要扣除成本繳給國產署，但因為市府花了1億元多元修繕南瓶，至少10年不用扣除成本。