澎湖國父銅像突消失 原來移往第一賓館

原本矗立在馬公第三漁港圓環的國父銅像，近來神秘消失。（高健雄提供）

2018-03-21 13:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕長期矗立在馬公第三漁港圓環的國父銅像，每日送往迎來買賣魚貨的民眾，因此許多人都習以為常，但新近國際廣場預定地動工，眼尖的民眾發現國父銅像不見了，擔心銅像突然消失；澎湖縣政府工務處表示，將移往第一賓館展示。

由於澎湖本屆縣長變天，由綠營陳光復勝出，在民進黨執政推動「轉型正義」、「去威權化」政策，各地蔣中正銅像紛紛遭到砍頭，甚至慈湖陵寢遭到潑漆等大動作下，位在馬公市第三漁港圓環的國父銅像，突然傳出遭到拆除，引發各界譁然，造成各種陰謀論傳聞不斷，在網路上掀起正反論戰。

根據了解，因國父銅像位在圓環內，現正進行國際廣場施工，四周架起鐵製圍籬，由平面無法一窺其內部全貌，所以國父銅像突然消失，才會引發陰謀論；而國際廣場是2億5千萬元前瞻計畫中一環，第一期工程9千萬，未來完工後可容納六千人，包括戶外活動劇場、親子遊憩區、水景及地景廊道等。

針對外界質疑聲浪，澎湖縣政府工務處長蔡淇賢表示，國父銅像是移往第一賓館，與館區內蔣中正銅像相對而立，設立紀念園區，象徵一個歷史時代，無關藍綠政治，只是希望能讓銅像適得其所，現已發包進行基座工程，預估在今年5月份觀光旺季開始後，就能正式面世。

在國際廣場工地內的圓環，國父銅像已不見蹤影。（記者劉禹慶攝）