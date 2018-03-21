民間跨界發起WHA策展 群眾募資250萬盼前進日內瓦

2018-03-21 13:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國全面封殺，台灣今年恐再次無法受邀參與世界衛生大會（WHO）。設計界策展團隊「群眾自造」與醫界等團體跨界聯手，發起群眾募資專案，希望募得250萬元，在今年5月前往日內瓦，在會場周邊舉辦大型醫療展「無國界醫院」，強調「台灣就是一座無國界醫院，而且向世界任何角落敞開」，盼透過民間力量向全世界醫衛人士介紹台灣的醫療技術、優勢與貢獻。

知情人士昨透露，中國近半年來在醫衛領域蠻橫阻撓我方參與，封殺我人員參與技術性會議高達13場，各面打壓「又大又強」，我官方研判今年獲得邀請函的機率「比去年更低」，且去年已未受邀，若今年再度被排除在外，「恐成新常態」。

台灣官民推動參與世衛組織（WHO）與WHA長達20年，卻始終無法加入WHO，WHO於2009 年將我納入「國際衛生條例（IHR）」實施對象，2009至2016年則在中國同意下，曾邀我以觀察員身分參與WHA，但去年起又因中國施壓未能與會。

民間策展團隊「群眾自造」與台灣醫師公會全國聯合會、台中醫界聯盟、台灣教授協會等多個公民團體，近日發起群眾募資專案，第一階段希望募得250萬元，在今年5月前往日內瓦，在會場周邊舉辦大型醫療展「無國界醫院」，以虛擬診間與靜態展覽等方式，深度介紹台灣的醫療技術、優勢、貢獻。

若募款規模能夠突破300萬，團隊則會將委託歐洲當地公關協助行銷台灣，並開發互動式 App 搭配展場實境，模擬台灣優質的醫療體驗；350萬時則會投入開發數位互動app；400萬時提供葉克膜VR體驗裝置，若能到達最終目標490萬，團隊則將買下日內瓦當地唯一的《日內瓦論壇報》內頁版面甚至頭版，介紹台灣醫療公衛的成果與貢獻。

募資專案中寫道，或許政治困境無法扭轉，但我們仍該盡力而為，且此時非政府組織的公民外交更形重要。「台灣無國界醫院」共同策展人王奕凱說，台灣過去的宣達交流活動，多是採取拜會與招開國際記者會的方式，這將是第一次以策展方式來呈現，也是針對能夠更吸引外媒與國際團體前來互動而特別計畫的。

王奕凱說，「無國界醫院」策展活動就是過去台灣WHA宣達團的升級版，希望透過台灣年輕人的創意為台灣發聲，此次結合設計界、醫界與公民團體的力量，要讓世界看見台灣。「群眾自造」團隊擁有米蘭世博、哈薩克世博、倫敦設計雙年展、Citizens of Tomorrow、Taiwan Redesign、與香港台灣月等國際策展經驗。

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