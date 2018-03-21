國際藝術交流挨罰 立委籲支持藝術家行政訴訟

2018-03-21 12:49

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委陳學聖指出，有英國聲音藝術家Simon與台灣藝術家葉育君進行無償交流，卻被認定是非法打工，以違反「就業服務法」裁罰5萬元，因此呼籲協助打行政訴訟，盼形成判例，進而促使合理放寬認定。

陳學聖指出，Simon自6年前開始，透過「以物易物」藝術交流形式，與韓國、冰島、挪威等多國當地藝術家交流，其持有免簽國護照，先前未曾申請過類似的工作許可證，卻在去年7月與國內藝術家交流時遭檢舉違反「就服法」。

陳學聖說，葉育君為此被裁罰5萬元，勞動部對於藝術交流與打工的認定，與實務界認知差異很大，此認定會對台灣藝術交流造成打擊，藝術界要發起募款，他也會協助葉打行政訴訟，希望形成判例，促使合理放寬認定。

葉育君說，此次被裁罰經歷了漫長的過程，對於一個非營利性質的藝術家個人，是很大負擔，雖然台北市勞動局已經將裁罰減輕為3分之1，但仍希望能有提起訴訟的機會，來翻轉法律，甚至以判例來形成未來修法的基礎。

律師李承志指出，此案例是英國藝術家以自己的田野錄音與葉育君分享，並分攤費用，這不符合非法外勞範疇，若照此認定，有外國人來台，只要有了攙扶老婆婆過馬路的勞務支出，若收下老婆婆贈送的橘子為「有償」，就會違反規定了。

勞動部專委莊國良表示，依照2006年函釋，工作並非以有無契約或有償、無償來判斷，只要有行為發生就是提供勞務，分享心得也算；勞動部已於2月訂定「自由藝術者許可辦法」，只要申請就不受「就服法」限制，但此案發生在之前，無法追溯，只能靠新判例改變裁罰。

文化部藝術發展司司長張惠君表示，就此案來看，的確需要讓法令往前推進，文化部會就藝術人員認定的範圍擴大與否、場地證明賦予與否等範疇，與勞動部進行交流、給予建議，盼朝向鬆綁方向，並給予更明確的範圍。