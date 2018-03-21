藍軍彰市長選戰民調出爐 縣議員張東正勝出

2018-03-21 12:32

〔記者湯世名／彰化報導〕下屆彰化市長寶座競爭激烈，繼民進黨由縣議員林世賢出馬參選，國民黨也在今天公布黨內民調初選結果，由縣議員張東正以62.93％極大差距擊敗眼科醫師黃尊新的37.07％，確定代表國民黨出馬參選彰化市長，藍綠人選正式就定位。

國民黨今天上午11時公布彰化市長民調初選結果，張東正與黃尊新都親自出席，公布結果，不論是在政黨對比或黨內互比，張東正都以極大差距領先同黨的黃尊新，最後確定由張東正脫穎而出，張東正也很有風度的向黃尊新握手致謝，雙方並高呼口號：「張東正凍蒜！」士氣高昂。

張東正表示，彰化市未來發展，希望大家一起努力來規劃、擘劃，讓國民黨團結起來，光復彰化市，對於民進黨林世賢，他也認為選民眼睛是雪亮的，他只要把該做的做好、該規劃的規劃好，相信選民會做最明智的抉擇。

黃尊新則說，他只花三個星期就能衝出這樣的成績，已經相當滿意，未來是否全力支持張東正，將由黨內安排，因為畢竟他是政治素人，還有眼科醫師的工作要做，感謝所有支持者。

對於張東正代表國民黨參選下屆彰化市長，民進黨彰化市長參選人林世賢指出，張東正是一位很可敬的對手，優秀的議員，在彰化市西區經營非常深入，但在其他區域比較欠缺，這次選舉是君子之爭，各自端出「牛肉」來獲取選民認同，這次選舉絕對不會採取負面攻擊策略，他會以更扎實的勤走基層，他有信心贏得市長選舉。

相關影音