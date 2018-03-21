核二廠2號機再運轉 周錫瑋：做大規模疏散演練

核二廠2號機再運轉，周錫瑋認為也應考慮是否做大規模疏散演練。（記者何玉華攝）

2018-03-21 12:14

〔記者何玉華／新北報導〕台電核二廠昨天已經收到原能會同意2號機再運轉的公文，預計今天中午進行機組起動作業，前台北縣長周錫瑋表示，過去核電廠都曾經做過核能事故的疏散演習，此時可以思考是否要再做一次大規模的演習。

周錫瑋任內曾為了核電廠多次摃上台電，開出過不少罰單，但最後都被中央撤銷；他今天受訪表示，核二廠有幾個重要的問題，第一是大家都擔心的核廢料儲存的問題；第二，所有的核電廠的安全，政府要向民眾說明；過去核電廠都曾經做過疏散演習，此時是否要再做一次大規模的演習。

周錫瑋說，民眾反對燃煤火力發電已經很明確，他自己也認為燃煤火力發電行不通，呼籲中央政府重新規劃全國的能源政策，負責任地向民眾說明:包括將來的能源發電將採什麼方式?對新能源的開發、綠色能源的運用有什麼開發？對其他能源投注的研究經費，應該有一個表態，政府在未來預備有多少的經費投注在新能源的開發、研發跟運用。

周錫瑋強調，現在不做新能源的開發，以後就來不及了；目前全世界很多國家，包括溫哥華、法國、美國、德國，對新能源都有大數目的投資、大規模的應用，我們要迎頭趕上，否則電費一定會成長，對環境的污染、二氧化碳的排放，我們將躲不過世界的譴責。