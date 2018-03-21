雙北1280月票 姚文智：戒嚴時代的政策買票

2018-03-21 11:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市、新北市推出1280元捷運公車聯票，有意爭取台北市長的民進黨立委姚文智今天召開記者會質疑，柯文哲此舉就像是戒嚴、婦聯會時代的政策買票，且在選前政策買票。姚文智說，只要結合電子支付、升級悠遊卡、開放企業運用，「不要說1280元，0元都有可能！」他也認為，這些錢多半補助到新北市民，因為搭乘遠程的人多半是新北市民，台北市出的錢卻更多。

雙北推動1280元可搭乘捷運、公車「30天吃到飽月票」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，姚文智質疑這是政策買票，姚文智說，市庫需補貼聯票政策5.6億元，若再加上其他補貼，1年用於捷運、公車的補貼已接近80億元。但卻未必達到減少私有運具的目標，交通也沒有必然相關的改善，這樣的推動方式，不符合時代要求。

姚文智說，去年台灣數位廣告金額、臉書和google廣告、電商營業額合計有3千億元，而台北捷運旅運次非常高，這些商業機制應該要納入，這些可以部分補貼政府支出，他相信是可以做到。台北市政府應該要率先進行，結合悠遊卡、電子票證、電商，進行大刀闊斧的整合，用商業利益補貼公共運輸，如果夠smart（智慧）的話，不要說1280元，每個月0元都有可能。

姚文智舉例，政府可以用大數據、實名制的方式，找到賣掉機車的，轉搭大眾運輸的民眾，提供他們免費或是折抵搭乘，這樣才能真正減少私有運具，增加民眾使用公共運輸。

姚文智也說，柯文哲對敬老津貼7、8億元斤斤計較，反而在選前增加5.6億元補貼捷運，跟新北市一起，更不要說這些補貼多半補助到新北市民，因為搭乘遠程的大部分是新北市民，計價不知道是怎麼算，反而台北市出的錢卻更多。

相關影音