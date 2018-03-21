議員：環局反對深澳電廠 柯卻為選舉打太極

2018-03-21 12:16

〔記者蕭婷方／台北報導〕深澳燃煤電廠案掀議，北市議員王鴻薇今早召開記者會表示，北市環保局明明有相關檢驗報告、並曾提出相關意見，台北市長柯文哲對此案卻用政治語言打太極，質疑為打選戰，拉攏綠營選民而罔顧專業。

北市府發言人劉奕霆表示，市長希望「專業問題專業解決」，不希望盲挺或盲反，現由環保局表達專業立場，與選舉並無關連。環保局副局長盧世昌則表示，北市堅決反對深澳電廠啟用，未來會積極向中央溝通並表達意見。

深澳燃煤電廠日前通過環境影響評估，引發北部縣市居民反彈，行政院雖出面表示燃煤污染與天然氣發電無異，由於攸關民眾健康，仍然引發爭議。針對此案，台北市長柯文哲日前僅表示要「回歸專業、回歸學術」，對他來講不會盲目支持也不會盲目反對，但是現在最大問題是，到底政府講的資料可靠不可靠。

台北市議員王鴻薇和台北市士林北投議員參選人張斯綱今召開記者會。

王鴻薇現場出示北市環保局於3月15日針對深澳發電廠評估案送環保署的審查意見，內容顯示深澳發電廠環評的版本，全案未依法進行毒性空氣污染物健康風險評估，尤其是排放汞及有害空氣污染物的部分，明顯有違法之虞，如提起訴訟可能被撤銷。

王鴻薇批評，深澳發電廠影響人口佔全國4成以上，對北市鄰近發電廠影響甚鉅，審查意見中早就明確表態反對立場，也提及深澳發電廠對國民健康及環境品質均有明顯可預見不利影響，應重新辦理環境影響評估。

王直言，柯文哲不向中央表態捍衛市民權益，卻畏畏縮縮用政治語言打太極，難道真的這麼怕得罪民進黨，「柯文哲不要為了選舉，專業矮半截。｣