今訪中國江蘇、上海 朱立倫否認與年底選舉有關

2018-03-21 11:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫將於今天前往中國江蘇省、上海市，展開為期6天的城市交流之旅。為何選在任期最後一年訪中，外界認為可能與年底選舉有關。朱立倫今天回應，此行除參訪外，主要關心當地台生與台商的生活，他否認與年底選舉有直接關聯。

朱立倫受訪表示，過去7年多來上海市政府來新北市拜訪7次，江蘇省政府來15次，應對方多次邀請，考量雙邊時間，他認為此時是「很好的時間」回訪。他說，在長江流域一帶，約有60萬名台商及台生，也包含新北市民，行程中將安排6場次的座談會，將台胞們需要公部門協助的地方，轉達給各地方政府，做好服務工作。

媒體詢問，此行是否為了拉抬年底選情？

朱立倫表示，對於在中國經商、就學、生活的台灣同胞，都應該予以關心，長期以來，大家覺得兩岸間的政治氛圍與距離，都會影響台胞的工作或生活，他認為這些人不該受到任何政治氛圍影響，政府要持續關心、協助。他強調，這與年底選舉無直接關係，但會藉此機會聽取台胞對於市政或其他方面的建言，彼此交流。

朱立倫說，他第一次前往南京，所以特地安排至國父的中山陵祭拜，並前往中國近代史遺址博物館，該館是1912年中華民國臨時大總統府的舊址，孫中山在此宣誓就職，參訪此處別具意義。

朱立倫談到，此行在2週前向陸委會提出申請，經嚴格審查、補件，「任何城市交流，都要比照這樣的原則」。行程安排則是「客隨主便」，台胞座談會是他與市府官員主動安排，至於拜會與交流，一定會見到一些老朋友與新朋友，對兩岸關係發展是好的。