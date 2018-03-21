海巡署百噸級PP-10018巡防艇 今起除役

PP-10018艇戰功彪炳帶回45艘越界捕魚的中國漁船（記者吳昇儒攝）

2018-03-21 11:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕建造於2000年的PP-10018巡防艇是當年最新型的100噸級鐵殼船，最大航行速度可達30節，續航力達800浬，至今已經服務18個年頭，共緝獲45艘越界捕魚的中國漁船，開出近800萬元罰金。此外，前年也救起出任務的空勤總隊機工長及局內特勤人員，今日服務年限已滿，塗去舷號正式除役。

PP-10018巡防艇共經歷10任艇長，其中第2任艇長陳志偉現已經是該艇的單位主管，還有2屆艇長在署內擔任科長職務。

海巡署指出，基隆北方三島海域是台灣漁民重要漁場，卻也是中國漁船經常集結越界非法捕魚地點，並以大型滾輪式拖網，嚴重影響我國海洋生態、漁業資源及漁民作業權益；當年為有效遏止陸船越界，添購100噸巡防艇為主力，其堅實的鋼質船身，耐波性遠較一般玻璃纖維之巡防艇優良，具備良好的操縱性與適航性，船艉更配置一部硬底高速小艇，打擊越界漁船成效立竿見影。

PP-10018艇長達18年服役期間，護衛台灣東北角海域治安，執行護漁及各項查緝專案工作，，帶回45艘違規的中國漁船，共計裁罰新台幣760萬元；也於2002年查獲市值5千多萬元的走私香菸，隔年更查獲42名偷渡客。

2016年3月11日海洋巡防總局特勤隊蔡、施姓隊員及空勤總隊直升機林姓正駕駛、朱姓副駕駛與許姓機工長等5人駕駛空偵機，前往德翔台北輪準備吊掛6名勘查人員離貨輪時，發生直升機墜海情事。PP-10018艇接獲通報趕赴現場海域後，在惡劣海象中，成功救起機工長及本總局1名特勤隊員，並協助引導前來救援之空偵機吊掛餘3名人員。

負責除役典禮的海洋巡防總局巡防組王正信組長，收回艇長繳還艇鑰後，進行降旗儀式，並卸下全艦飾，最後以白色油漆塗銷艇身上的舷號，簡單隆重地完成整個除役典禮，PP-10018艇今日正式功成身退。

PP-10018艇去除舷號後正式除役（記者吳昇儒攝）

海巡隊員不捨PP-10018艇除役爭相與它拍照留念（記者吳昇儒攝）

海巡人員在PP-10018艇介紹設備（記者吳昇儒攝）

現任基隆海巡隊長陳志偉也曾擔任除役的PP-10018艇第二任艇長（記者吳昇儒翻攝）