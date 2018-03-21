立院委員會首備詢 陳明通脫口而出「老共」...

2018-03-21 11:13

〔記者林良昇／台北報導〕陸委會主委陳明通今在立法院內政委員會備詢時表示，九二共識的內涵有爭議，我方是回歸最有約束力的法律作為兩岸互動基礎，再為了這有爭議的名詞爭辯，不能解決問題，不該再糾結，中華民國憲法和兩岸人民關係條例才是「鑰匙」；陳明通也一度脫口而出稱中國為「老共」，後趕緊改口稱「北京」。

陳明通上任陸委會主委後首度到立院內政委員會進行業務報告並備詢，對於國民黨立委連番詢問其對九二共識的看法，陳明通答詢表示，九二共識的內容在台灣社會有爭議，他很清楚國民黨的主張是「一中各表」，他尊重國民黨主張，尊重九二香港會談的精神，現在回過頭以中華民國憲法與兩岸人民關係條例，處理兩岸事務。

陳明通強調，九二共識是前陸委會主委蘇起創造的名詞，國民黨立委鄭天財則質疑，一中各表是總統蔡英文在2000年7月6日以陸委會主委身分在立法院答詢時講的「各自表述一個中國」，陳明通則說，這事情已經很久了，這名詞也引起很多爭議，現在政府是更有法律約束力的方式進行，比起一個爭議名詞，更能讓社會安定。

陳明通反問：「這社會還需要為這名詞糾纏那麼久嗎？」現在就是回到法律，他身為陸委會主委，也不能違背兩岸條例去做事，法律之外，他不能做什麼。

陳明通也在答覆國民黨立委張麗善質詢時表示，現在是依照我方的法律架構跟對方進行交流，擴大兩岸架構，「中華民國憲法和兩岸條例才是鑰匙」。

此外，陳明通在答詢國民黨立委黃昭順質詢時，討論過程中一度脫口而出「老共」，趕緊改口稱「北京」，並解釋說因為中國共產黨，以前都會這樣稱呼，讓黃昭順笑問陳在學校都怎麼稱呼？陳明通也笑著說：「阿共（台語）」。

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