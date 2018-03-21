深澳環差案過關 詹順貴：上頭沒有施壓

詹順貴說，行政院長賴清德非常尊重環保署，他本於對法律的了解全權決定，沒有接到任何來自上面的指示或暗示。（資料照）

2018-03-21 09:49

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署環評大會日前「審核修正通過」深澳燃煤電廠更新擴建環差案，投下關鍵一票的環保署副署長詹順貴成為箭靶，外界推測因上頭施壓，所以急於通過此案，詹順貴上午接受Hit Fm聯播網「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪表示，院長賴清德非常尊重環保署，當天他本於對法律的了解全權決定，沒有接到任何來自上面的指示或暗示。

3月14日晚間環保署環評大會審查深澳燃煤電廠更新擴建環差案，經過冗長討論後，環評委員針對「審核修正通過」及「重新辦理環評」兩案投票8比8平手，擔任主席的詹順貴投下支持「審核修正通過」一票，此案通過環差，引發軒然大波，被批評環保鬥士變成燃煤推手，國民黨立委提案要求詹下台，部分長期共同作戰的環保團體也對詹極度不滿，這幾天詹不斷面對媒體說明決策思考與心路歷程，強調自己本於對於環評法的了解，做此選擇。

此案產生巨大政治效應，成為今年選戰地雷，詹是否有壓力或下台負責？詹順貴表示，他雖是政務官，但並非民進黨黨員，政治效應並非他考慮的範圍。

詹強調，此案他本於對法律的了解所做的決定，他自認沒有做錯事情，沒有下台的問題，至於環保團體老戰友對他不諒解，道德面的失望，他會承擔，相信時間會證明一切。

詹順貴表示，他進入環保署後全力推動空汙法及環評法修法工作，立院本會期應該可以通過空汙法修法，環評法修法成為指標，如果理念可以落實，他離去了無遺憾，若理念無法落實，他也會選擇離去。曾在反南鐵東移運動與當時台南市長賴清德針鋒相對的詹順貴表示，賴院長很支持環保署政策，他與賴院長互動時就事論事，溝通沒有問題。