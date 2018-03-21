談雙城論壇 陳明通籲：大門是開的不要再走小門

2018-03-21 09:36

〔記者林良昇／台北報導〕陸委會主委陳明通今表示，如果上海市台辦主任李文輝要來台談台北上海雙城論壇的事情，請北市府幫其申請，開大門走大路，「我的大門是開的，你不要再去走小門」，交流活動都有提出申請的宗旨，如果和許可目的不符，是違反我國法令。

立法院內政委員會今邀請陳明通進行陸委會業務報告，陳明通會前受訪，對於新北市長朱立倫近期赴中，兩岸城市交流是否會讓陸委會被架空？陳明通表示，兩岸交流本質是增進相互了解，營造良善互動的環境，城市交流是政府的既定政策。

陳明通指出，台北上海雙城論壇政府也支持過多次，也能順利舉行，朱立倫能到大陸也是向陸委會申請，呼籲台北市政府，如果李文輝要來談雙城交流的事情，就幫他提出申請，開大門走大路，「我的大門是開的，你不要再去走小門」，每一個來的交流活動，都有提出申請的宗旨以及許可的目的，不可以跟許可目的不符，這違反我國法令。

陳明通強調，希望台北市政府能尊重國家體制，該提出申請就提出申請，新北市提出申請，陸委會就從旁協助也順利成行，交流是創造良善互動環境，門打開了，請走大門進來，這才是大國的風範。

對於世衛大會（WHA）我國可能無法與會的問題，陳明通表示，他到陸委會任職最主要是促進兩岸溝通跟對話，目標是恢復台海安全，兩岸共存共榮，往這目標去努力是職責所在，呼籲對方將心比心，換位思考，了解台灣人民心聲，兩岸才能追求共存共榮的願景。

此外，陳明通昨在立法院備詢時提及的「陳教授與陳主委」的論點，被媒體詢問今日是以「陳教授」還是「陳主委」的身分來立院？陳明通則回：「陳主委才能到這裡來」，媒體則追問有人說他換了腦袋，陳則冷回「下一題」。

對於是否能引用「陳教授」的話？陳明通則說，他沒有引用陳教授的話，陳教授過去非常努力，在國際期刊上發表多篇兩岸關係的論文，這是公共財，「陳主委當然可以參考他的研究成果 」。