陳菊在美演說：台灣價值是新的亞洲價值

2018-03-21 09:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊美東時間20日、在美國戰略暨國際研究中心（CSIS）發表演說，除分享她個人參與台灣民主的歷程、高雄港灣城市轉型經驗，同時強調台灣價值是新的亞洲價值，台灣需要國際更多支持，也盼美、台更緊密合作。

陳菊在CSIS演講題目訂為「我的4000天與40年：台灣的民主之路」，以她個人爭取自由人權過程，凸顯台灣民主之路；演說內容從早期威權時期的高雄事件、林宅血案，到現在的高雄轉型、台灣改革等。

演說中也提及兩岸問題，陳菊表示蔡總統以穩健風格堅持台灣主權，但也對中國釋出和平交往的善意，她同時啟動國防改革、強化台灣自我防衛能力，希望能與美國、日本及其他國家合作，共同維護亞洲的區域安全。

陳菊表示，台灣民主得來不易，鞏固民主也一樣困難，政府在改革威權時代殘留下來的不合理制度時，還必須面對國外來的威脅及劇烈變動的亞洲局勢。

而台灣民主逐漸成熟，民進黨已蛻變成為一個穩健的改革政黨，她相信台灣有能力面對當前挑戰。

陳菊以她年輕時、兩次被逮捕而能安全度過的經驗，及台灣能脫離威權而有今天的自由民主，都是有國際上正義力量的支持，她呼籲國際社會繼續支持台灣。

陳菊說，台灣的民主文化和自由風氣已經成為香港、中國、及東南亞各國年輕人的嚮往，台灣價值是新的亞洲價值。台灣雖小，卻可以在亞洲扮演很大的角色，維持台灣的自由民主對整個亞洲非常重要，不但符合台灣與美國的共同利益，也是我們共同的責任。